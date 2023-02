Bad Oeynhausen

Zwei Großprojekte an der ehemaligen Stadtautobahn durch Bad Oeynhausen werden wohl später umgesetzt als bislang geplant. Das geht aus zwei Anträgen für Beratungen im Ausschuss für Stadtentwicklung hervor. Den Baustart verschieben wollen die Edeka Minden-Hannover für ihren Lebensmittelmarkt an der Heinrichstraße und die Investoren für das Gesundheitskompetenzzentrum Medical City Plaza (MCP) an der Kreuzung Eidinghausener Straße/ Mindener Straße.

Von Claus Brand