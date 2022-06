Stadt Bad Oeynhausen würdigt ehrenamtliches Engagement von Schülern

Zum Ende des Schuljahres hat Bürgermeister Lars Bökenkröger Schülerinnen und Schüler für ihr ehrenamtliches Engagement in der Schule geehrt. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben sich in den weiterführenden Schulen der Stadt im Schulsanitätsdienst, als Streitschlichter oder aber in der Schülervertretung als Klassen- oder Schülersprecher ehrenamtlich eingebracht.

Bürgermeister Lars Bökenkröger (links) hat im Rathaus am Ostkorso kurz vor Beginn der Sommerferien einige Schülerinnen und Schüler aus Bad Oeynhausen für ihr ehrenamtliches Engagement in der Schule geehrt.

„Das war ein wertvolles Engagement, dass Sie über den normalen Schulalltag hinaus geleistet haben. Von diesem ehrenamtlichen Engagement lebt unsere Gesellschaft“, sagte der Bürgermeister im Rahmen der kleinen Feierstunde im großen Sitzungssaal des Rathauses am Ostkorso.

Durch den besonderen Einsatz der Schülerinnen und Schüler seien manche Dinge in den Schulen in der Form vielleicht gar nicht möglich. „Sie haben bei der Organisation von Schulveranstaltungen in der Technik Arbeitsgemeinschaft wichtige Hilfe geleistet, waren im Schulsanitätsdienst aktiv oder haben sich in die SV-Arbeit eingebracht“, führte der Bürgermeister in diesem Zusammenhang aus. Neben einer Urkunde gab es als Geschenk für die Schülerinnen und Schüler einen Buchgutschein. „Das ist wirklich nur ein kleines Zeichen, weil Sie sich über Jahre nachhaltig engagiert haben.“

Die Geehrten