Städtische Flächen sollen künftig naturnah gestaltet werden

Bad Oeynhausen (WB). Die Freiraumgestaltung von städtischen Flächen in Bad Oeynhausen soll sich in Zukunft ändern. Schotter, Split, Kies und Geröll sollen durch eine naturnahe Begrünung der Flächen ersetzt werden. Das haben die Mitglieder des Umweltausschusses jüngst beschlossen.

„Es gibt seit geraumer Zeit den Trend der Grundstücksgestaltung mit Kies, Schotter und dergleichen, oft einhergehend mit der Verwendung von Folien und Unkrautvlies“, sagte Tobias Wolf (Grüne). Dieser Trend komme einer Versiegelung der Flächen gleich. Insekten und Kleintieren werde so der Lebensraum entzogen.

„Wir schlagen daher vor, dass die Stadt künftig beim Anlegen von solchen Flächen auf Kies oder Ähnliches verzichtet“, sagte Tobias Wolf. Stattdessen solle es eine naturnahe Bepflanzung mit heimischen Gehölzen geben. „Es muss unser Ziel als Stadt sein, als Vorbild für private Haushalte zu agieren“, sagte Tobias Wolf.

Erste Flächen am IKG und am Kanppweg

Für eine mögliche Umgestaltungsmaßnahme schlug die Verwaltung eine am Knappweg auf der Lohe gelegene etwa 1,6 Hektar große Fläche vor. Dort solle eine Obstwiese mit hochstämmigen heimischen Obstsorten angelegt werden. „Die Obstwiese soll mit einer dreireihigen Hecke umrandet werden. Das befürworten wir“, sagte Tobias Wolf.

Dieter Hinzmann vom Gebäudemanagement der Stadt stellte zudem den Eingangsbereich des Immanuel-Kant-Gymnasiums als mögliche Fläche für eine naturnahe Umgestaltung in Aussicht. „Dort wird in den nächsten Monaten ein Konzept zur Außenanlagengestaltung erarbeitet“, berichtete Dieter Hinzmann. Im Rahmen einer Gesamtumgestaltung des Außenbereiches biete sich eine naturnahe Variante an einzelnen Stellen dort an.

Der Antrag stieß bei allen Fraktionen auf offene Ohren. Reinhard Scheer (SPD) forderte zusätzlich eine Erweiterung des Beschlusses auf private Flächen. „Jeder sollte schauen, was er punktuell für den Erhalt der Artenvielfalt und gegen den Klimawandel tun kann“, begründete er seine Anmerkung.