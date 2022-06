Stadtrat legt Rückwärtsgang ein

Bei der Umsetzung eines Parkleitsystems mit gezielter Führung des Verkehrs durch digitale Hinweistafeln würde fünf Parkhäusern/Tiefgaragen eine zentrale Bedeutung zukommen: Neben dem Parkhaus Sültebusch (Foto) sind es der Wear-Valley-Platz, das Parkhaus Herforder Straße, die Tiefgarage am ZOB und die Anlage an der Morsbachallee.

Wann und wie genau wird ein Parkleitsystem an Zufahrtsstraßen in Richtung Bad Oeynhausener Innenstadt umgesetzt? Diese Frage lässt sich nach jüngsten Beratungen im Stadtrat noch nicht beantworten. Nach einer Sitzungsunterbrechung fassten die Mitglieder auf Vorschlag der CDU mehrheitlich den Beschluss, den Sachverhalt noch einmal in den Fraktionen zu beraten.