Tage-Löhner servieren Balladen in der Druckerei

Sprachvortrag, Musik und Gesang, vertieft durch Bildprojektionen: Auch in ihrem neuen Programm „Geschichte(n) in Gedichten – Die Kraft der Ballade“ bleibt sich das Kleinkunstensemble Tage-Löhner treu. Am Samstag, 7. Januar, gibt es die Multimedia-Lesung im Begegnungszentrum Druckerei in Bad Oeynhausen zu erleben.

Vor 39 Jahren trat die Tage-Löhner Kleinkunst-Bühne erstmals ins Rampenlicht. Die ursprünglich alle aus Löhne stammenden Akteure fanden sich damals, auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung gegen neues nukleares Wettrüsten, zusammen.

Bei ihrem Auftritt in der Druckerei, der am Samstag um 20 Uhr beginnt, steht die Ballade im Mittelpunkt, denn sie ist im Bereich der Lyrik sicher die beliebteste Gedichtform, so die Künstler. Die Tage-Löhner spannen in ihrem Programm einen thematisch wie auch zeitlich weiten Bogen über die Entwicklung der Ballade in drei Jahrhunderten. Dabei legen sie einen eigenen Schwerpunkt auf die Dichtkunst im unruhigen zwanzigsten Jahrhundert, in dem die Ballade als lyrischer Spiegel ihrer Zeit diente.

Der Eintritt ist frei, es wird ein Hut für Spenden an die Künstler herumgereicht. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Druckerei unter www.dbbo.de.