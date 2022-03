Tesla investiert am Werre-Park

Größter E-Ladepunkt im Kreis Minden-Lübbecke entsteht in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Ein kleiner Einkaufsbummel und parallel das E-Auto für die Weiterfahrt aufladen. Bisher war das am Werre-Park in Bad Oeynhausen nur an einer Ladesäule möglich.

Von Lydia Böhne