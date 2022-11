„The Cavern Beatles“ spielen in Bad Oeynhausen

Die bekannte Beatles-Tribute-Band „The Cavern Beatles" tritt wieder in der Kurstadt auf: Am Mittwoch, 9. November, spielen die vier Briten ab 19.30 Uhr im Theater im Park.

Tribute-Band will Liverpool-Feeling ins Theater im Park bringen

„Help me“, „Eight days a week“, „I want to hold your hand“: Diese Songs haben Musikgeschichte geschrieben. Entsprechend textsicher dürfte das Publikum sein, wenn die "Cavern Beatles" im Theater im Park einer der wichtigsten und beliebtesten Bands aller Zeiten mit ihrem Können huldigen.

Laut Informationen der veranstaltenden Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH haben schon mehr als 300.000 Musikfans Auftritte der Tribute-Band in Deutschland gesehen. Versprochen werden „absolut realistische“ Konzerte: „Wie durch eine Zeitmaschine werden die Zuschauer in die 60er-Jahre zurückversetzt. Das Publikum darf sich auf ein mehr als zweistündiges Konzert mit authentischer Technik, damaligen Instrumenten (zum Beispiel Höfner-Gitarren) und originalgetreuen Kostümen freuen.“

Nach legendärem Cavern Club benannt

Gegründet hat sich die Coverband 1989, ihr Name nimmt Bezug auf den legendären Cavern Club in Liverpool, wo die Beatles zwischen 1961 und 1963 fast 300 Mal auf der Bühne standen. Die Musiker haben das gesamte Werk der Beatles erforscht, um die Lieder vom Akkordgriff bis hin zu jedem Drumfill möglichst exakt nachzuspielen. Sie wollen nicht nur wie ihre Vorbilder aussehen und klingen, sondern auch das Wesen der "Beatles" und die Stimmung jener Zeit erfassen.

Tickets können online gebucht werden unter staatsbad-oeynhausen.de oder sind in der Tourist Information (05731/1300, geöffnet montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.