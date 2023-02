Bis zu 120 Einsatzkräfte in der Nacht vor Ort

Bad Oeynhausen

Bei einem Großbrand in Bad Oeynhausen-Wulferdingsen ist in der Nacht zu Freitag (17. Februar) eine Tischlerei an der Bergkirchener Straße komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Von Heike Pabst und Niklas Gohrbandt