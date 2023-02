Bad Oeynhausen

Bei einem Großbrand in Bad Oeynhausen-Wulferdingsen ist in der Nacht zu Freitag (17. Februar) eine Tischlerei an der Bergkirchener Straße komplett zerstört worden. Am Vormittag ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Von Heike Pabst und Niklas Gohrbandt