Trecker rammt zwei Autos

Zu einem Unfall ist am Samstagabend die Polizei Bad Oeynhausen nach Dehme gerufen worden. Dort hatte ein Traktor zwei Autos zusammengeschoben. Menschen wurden nicht verletzt.

27-Jähriger flüchtet vom Unfallort in Dehme – Hoher Sachschaden

Vor Ort traf die Streifenwagenbesatzung auf zwei erheblich beschädigte Autos sowie einen verwaisten Trecker. Während Polizisten den Unfall aufnahmen, fahndeten weitere Einsatzkräfte nach dem Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine.

Anhand der Spurenlage ergab sich laut Polizei folgendes Unfallgeschehen. Gegen kurz nach 21 Uhr war der Trecker auf der Wöhrener Straße in Richtung Dehmer Straße unterwegs. Kurz hinter der Straße Hüttenkamp kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er zunächst in das Heck eines geparkten Volvos, streifte anschließend entlang der gesamten Fahrerseite eines Citroens, bevor die Fahrt in einer flachen Steinmauer endete. Anschließend entfernte sich der Fahrer.

Fahrer alkoholisiert

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Halter sowie mutmaßlichen Fahrer des Treckers antreffen. Der Bad Oeynhausener wirkte, wie die Polizei mitteilte, dabei deutlich alkoholisiert. Ein Test bestätigte den Eindruck. So wurde dem 27-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der Mann gar keinen hatte. Die beiden beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Der Traktor wurde zur Beweissicherung geborgen und abgeschleppt.