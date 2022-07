Treffpunkt Rehmer Insel

„Karibische Nacht“ in Bad Oeynhausen

Michael Körtner (links, Vorsitzender von Rot Weiß Rehme) und Christoph Zutz zeigen das Plakat für die „Karibische Nacht“ auf der Rehmer Insel. Sie hoffen, dass an diesem Samstag zahlreiche Gäste der Einladung zur Veranstaltung folgen werden.

Ausrichter ist der Sportverein Rot Weiß Rehme. Die Gäste sind am Sportlerheim auf der Rehmer Insel und auf dem benachbarten Parkplatz an diesem Samstag in der Zeit von 16 bis 24 Uhr willkommen. „Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Dann könnten es wieder um die 1000 Besucher werden“, sagte dem WESTFALEN-BLATT Michael Körtner. Er ist Vorsitzendes des aktuell etwa 350 Mitglieder zählenden Vereins.