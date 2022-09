Weiter Trinkwassernotstand in Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst und Hille

Dass die Abgabemenge der Edertalsperre, die normalerweise den Pegel der Oberweser stützt, in den vergangenen Wochen immer weiter reduziert worden ist, hat Folgen. Stark hervorgetretene Uferbereiche sind beispielsweise auch am Amanda-Anleger in Rehme zu sehen. Am Pegel Porta betrug der Wasserstand am Donnerstag um 13 Uhr noch 92 Zentimeter.

Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv