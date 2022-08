Trinkwassersituation in Bad Oeynhausen und Löhne entspannt sich leicht

Die Trinkwassersituation im Wasserbeschaffungsverband (WBV) Am Wiehen hat sich am Wochenende verbessert.

Der Pegel im Hochbehälter in Bergkirchen ist am Wochenende auf etwa 4,2 Meter angestiegen.

Noch sei es aber zu früh, für die Verbandskommunen Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst und Hille Entwarnung zu geben, sagte WBV-Vorsteher Bernd Poggemöller am Sonntag im Gespräch mit dieser Zeitung. Seit Samstag sind im unteren Werretal Allgemeinverfügungen in Kraft, die regeln wofür Wasser aus dem WBV-Leitungsnetz genutzt werden darf und was verboten ist.