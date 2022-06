Trinkwasservorrat in Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst und Hille weiterhin knapp

Aufruf des WBV Am Wiehen zu sparsamem Verbrauch bleibt in Kraft – Pegel im Hochbehälter stabilisiert sich

Bad Oeynhausen/Löhne

Die Trinkwassersituation in Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst, Hille und dem Amt Hartum bleibt angespannt. Wie Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller, zugleich Vorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen, am Montag auf Anfrage dieser Zeitung erläuterte, ist es für das Zurücknehmen der am Freitag vorsorglich von Gelb auf Rot gesetzten Trinkwasserampel für die genannten Kommunen im Gebiet des WBV Am Wiehen derzeit noch zu früh.

Von Malte Samtenschnieder