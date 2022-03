Trio wird weiter der Prozess gemacht

Bad Oeynhausen/Bielefeld

Seit Oktober wird am Landgericht Bielefeld acht Männern wegen mehrerer Marihuana-Plantagen, zwei davon in Bad Oeynhausen, der Prozess gemacht. Gegen drei Männer, zwei davon mit Wohnsitz in Minden, einer mit Wohnsitz in Porta Westfalica, besteht der Verdacht des bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Fünf der acht Angeklagten sind bereits vom Landgericht Bielefeld verurteilt worden.

Von Louis Ruthe