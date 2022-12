Walter Sittler liest in Bad Oeynhausen aus „Momo“

Bad Oeynhausen

Eine bewegende Konzertlesung, reich an Impulsen: Michael Endes „Momo“ hat am Mittwochabend die Besucher im Theater im Park ganz in ihren Bann gezogen. Denn in dem gleichnamigen Jugendbuch geht es um ein Thema, das alle Menschen berührt: Wie kostbar ist unsere Lebenszeit? Und wofür nutzen wir sie?

Von Gabriela Peschke