Wasser in Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst und Hille wird erneut knapp

Bad Oeynhausen

Wer gehofft hatte, dass es nach der Einweihung des neuen Hochbehälters in Bergkirchen im April 2021 nicht mehr zu Trinkwasserengpässen beim Wasserbeschaffungsverband (WBV) Am Wiehen kommen könnte, der wurde unlängst eines Besseren belehrt. Zweimal mussten die Verantwortlichen in diesem Sommer bereits einschreiten, um zu verhindern, dass die Trinkwasserversorgung in Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst, Hille und Teilen von Minden zusammenbricht.

Von Malte Samtenschnieder