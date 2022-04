Unerschöpfliche Wärme aus 3000 Metern Tiefe

Um Geothermie nutzbar machen zu können, sind Bohrungen in eine Tiefe von 2000 bis 3000 Metern erforderlich. Dabei kommt – wie am Geoforschungszentrum Potsdam in der Schorfheide nahe Groß Schönebeck in Brandenburg – auch schweres Gerät zum Einsatz.

Foto: Patrick Pleul/dpa