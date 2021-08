Unmut und Unverständnis in katholischen Gemeinden

Die jüngst erlassene Allgemeinverfügung des Kreises Minden-Lübbecke mit der Corona-Testpflicht für Gottesdienstbesucher sorgt für Unmut in katholischen Gemeinden. Manfred Pollmeier, Leiter des Pastoralen Raumes Werre-Weser, findet deutliche Worte: „Wir fühlen uns in Sippenhaft genommen.“

Vor der Kirchentür von St. Peter und Paul soll es an den nächsten beiden Sonntagen eine Testmöglichkeit geben.

Damit bezieht sich der Pfarrer nach eigenem Bekunden auf jüngste Verstöße gegen Corona-Bestimmungen in Freikirchlichen Gemeinden, „wenn auch nicht in Bad Oeynhausen“, aber auch auf die Vorgabe des Kreises Minden-Lübbecke in der jüngsten Verfügung.