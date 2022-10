Venezuelan Brass Ensemble begeistert in Bad Oeynhausen

Unter dem Titel „We Got Rhythm“ hat das Venezuelan Brass Ensemble den Zuhörern in der ausverkauften Auferstehungskirche am Kurpark am Samstagabend ein außergewöhnliches Konzertereignis präsentiert. Das Interesse an der Veranstaltung war nicht zuletzt besonders groß, da mit Prof. Thomas Clamor ein gebürtiger Bad Oeynhausener die musikalische Leitung innehatte.

Foto: Malte Samtenschnieder