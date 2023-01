Es kommt Bewegung in die Sache. Die Firma Rasche aus Minden hat am Montag damit begonnen, an der Südseite des Empfangsgebäudes des Nordbahnhofes die Baustelle zur Neugestaltung der dortigen Treppenanlage einzurichten.

Am Montag hat die Firma Rasche aus Minden mit der Einrichtung der Baustelle für den Neubau der Treppenanlage am Nordbahnhof begonnen. Bis zum Nachmittag war das Areal so abgesperrt, dass das Empfangsgebäude des Nordbahnhofes über die östliche Rampe erreichbar war. Andere Zugänge - zum Beispiel die jetzige Treppe und die westliche Rampe - waren nicht mehr passierbar.

Mit konkreter Bautätigkeit ist nach Beschreibung der Stadtverwaltung in dieser Woche noch nicht zu rechnen.

Alte Treppe gesperrt

In Folge der Absperrung des Areals war der direkte Zugang zum Vorplatz des Nordbahnhofes für Fußgänger am Montagnachmittag nur noch über die östliche Rampe möglich. Gesperrt waren der Zugang über die westliche Rampe und der über die bestehende Treppenanlage. Auch aus Richtung City-Center ist der Vorplatz für Fußgänger weiter erreichbar, ebenso für den Fahrzeugverkehr das Fahrrad-Parkhaus und der Taxi-Stand am Nordbahnhof.

Kurz vor Weihnachten hatten die Stadtverwaltung den Stand des Projektes in einer Pressemitteilung so beschrieben: "In gut einem Monat können die Arbeiten für die Umgestaltung der Treppe am Bahnhofsvorplatz beginnen." Den entsprechenden Städtebauförderbescheid hatte seinerzeit Andrea Marquardt als zuständige Dezernentin der Bezirksregierung Detmold bei einem Besuch im Rathaus übergeben.

Verbindung zwischen Vorplatz und Innenstadt

„Es wird ein attraktiver Bereich mit Sitzgelegenheiten geschaffen, der gleichzeitig den Bahnhofsvorplatz mit der Innenstadt verbindet. Diese Modernisierung steigert die Aufenthaltsqualität und wertet das gesamte Umfeld weiter auf. Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen unterstützen das Vorhaben sehr gerne mit ihrer Förderung,“ sagte in diesem Zusammenhang Andrea Marquardt im Gespräch mit Bürgermeister Lars Bökenkröger.

Am Montagnachmittag waren die Arbeiten zur Absperrung der Baustelle weiter fortgeschritten. So war unter anderem der Zugang zum Vorplatz über die westliche Rampe nicht mehr möglich. Foto: Claus Brand

Besonders erfreulich sei dabei, dass das Land auch die insgesamt gestiegenen Mehrkosten im Rahmen der Förderung mitträgt. Statt der ursprünglich beantragten 190.000 Euro an Fördergeldern geben Bund und Land nun 374.100 Euro für die Maßnahme im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

„Wir haben in den vergangenen Jahren den Nordbahnhof erheblich aufgewertet und die neue Treppenanlage soll ihn besser in die Innenstadt einbinden“, unterstrich Lars Bökenkröger die Bedeutung der Maßnahme. Die Umgestaltung kostet rund 534.400 Euro, 70 Prozent davon kommen vom Bund und vom Land NRW. Die Bauarbeiten wurden an die Firma Rasche in Minden vergeben. Im Dezember hieß es seitens der Stadt: Wenn die Witterung es zulässt, starten die Arbeiten Mitte Januar.