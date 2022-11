Bad Oeynhausen

Die Vlothoer Straße in Bad Oeynhausen, auch Stadtautobahn genannt, hat seit der Freigabe der Nordumgehung im Dezember 2018 an Bedeutung für den Verkehr verloren. Das sagt jedenfalls das NRW-Verkehrsministerium und wollte der Stadt Bad Oeynhausen zwei Teilbereiche der Straße schenken. Die Stadt wollte dies nicht. Deshalb traf man sich am Montag vor dem Verwaltungsgericht. Am Ende stand ein Vergleich, über den beide Parteien nun nachdenken.

Von Karin Koteras-Pietsch