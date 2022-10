Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Frontalzusammenstoß nach missglücktem Überholmanöver in Werste

Der Fahrer des roten Opels hat diesen silbernen Citroën scheinbar übersehen und so den Unfall verursacht.

Auf der Bergkirchener Straße war der Opelfahrer Richtung Norden unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgangsschild Bad Oeynhausen-Werste in der 70er-Zone Richtung Wulferdingsen setzte der 39-Jährige an diesem Montag gegen 13.20 Uhr zum Überholen des etwa 40 Kilometer pro Stunde fahrenden Schleppers an und lenkte sein Fahrzeug auf die Gegenfahrspur.