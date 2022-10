Gründer und Geschäftsführer Meikel Backs freut sich, dass er mit sechs weiteren Mitarbeitern und einem Freelancer eine tolle Mannschaft am Start hat, mit der in Kürze das 25-jährige Bestehen des IT-Dienstleisters gefeiert werden soll.

„Man hört vielleicht nicht so viel von uns, aber wir sind an zahlreichen Stellen in Bad Oeynhausen im Einsatz“, sagt Geschäftsführer Meikel Backs. Damit meint er, dass zu seinem Kundenkreis viele mittelständische Unternehmen gehören, die seit Jahren Hard- und Software von ihm beziehen und für die er die Datenverwaltung managt.