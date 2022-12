Viel Andrang beim „Himmlischen Advent“

Kleine Waldorfpuppen begrüßen einen am Eingang, besondere Schmuckstücke blinken im Lichterglanz und über allem hängt der Duft von Bratäpfeln, Glühwein und besinnlicher Stimmung. Der winterliche Markt auf dem Wittekindshof lockte bei seinem Auftakt viele Besucher an.

Am Stand von Karin Pohl stöbert Besucherin Christine Zurmühlen nach Geschenken.

Wer gestern noch nicht in den adventlichen Genuss gekommen ist, hat am Freitag, 2. Dezember, noch einmal die Gelegenheit. Auf dem Wittekindshofer Dorfplatz in Volmerdingsen öffnen sich die Weihnachtsbuden von 12 bis 19 Uhr erneut zum „Himmlischen Advent“.