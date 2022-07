Noch viel zu tun: Daniel Borcherding (links) und Eva Fürste freuen sich auf den Umzug in die neuen Räumlichkeiten im Lenné-Karree. In der ersten Etage gibt es wesentlich mehr Platz für die Kinder, die sie wochentags nach der Schule und samstags betreuen, als in der Wilhelmstraße.

Foto: Andrea Berning