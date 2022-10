Bad Oeynhausen: Kabarettist Hagen Rether auf Zeitreise durch Absurditäten der Gegenwart

Er ist Kabarettist, aber keiner, der um jeden Preis die Lachmuskeln strapaziert. Sondern Hagen Rether setzt seine verbale Akupunkturnadel genau dort an, wo es hilfreich und heilsam scheint: an den wunden Punkten der Gesellschaft.

Am Donnerstagabend hat der mehrfach preisgekrönte Künstler mit seinem Bühnenprogramm „Liebe“ die Zuschauer im Theater im Park in seinen Bann gezogen. Ganz unaufgeregt, in dem für ihn typischen schwarzen Chefsessel an der Bühnenkante sitzend, hat er über die großen Fragen der Politik genauso nachgedacht wie über die Not der kleinen Leute. Mal leise, mal lustig, mit oder ohne Ironie, aber treffsicher und nachhaltig.