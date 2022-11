Wittekindshof Bad Oeynhausen bietet geförderte Umschulung an

Der heute 44-Jährige hat einst eine Ausbildung zum Bäcker gemacht. Eine Anstellung als solcher fand er anschließend nicht, er übernahm verschiedene andere Jobs. Nebenbei war er in seiner Kirchengemeinde in Dankersen in der Jugendarbeit aktiv und Kontakt zu Menschen mit Behinderung hatte er auch.