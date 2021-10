Vom Schulbus bis zum „Knight Rider“

US-Car Treffen auf dem Parkplatz des Werre-Parks in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen/Löhne

Donnernde Motoren, krachende Sounds, glänzender Lack und viele Pferdestärken. Dies konnten Interessierte und Schaulustige am Samstag bestaunen. Auf Teilen des Parkplatzes am Werre-Park fand eine besondere Autoausstellung in Form eines US-Car Treffen statt. Marken wie Ford, Chevrolet, Dodge oder Cadillac waren vertreten. Jedes Auto für sich war ein absoluter Hingucker, egal ob Oldtimer, restauriert oder Neuwagen.

Von Finn Heitland