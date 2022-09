Vom Schulhof direkt in die neue Mensa

Stadt Bad Oeynhausen investiert an Grundschule Altstadt in neues Gebäude

Bad Oeynhausen

„Endlich.“ Das trifft es wohl am Besten. Denn endlich hat die Grundschule Altstadt in Bad Oeynhausen eine neue Mensa. Mit einem Schulfest wurde das neue Gebäude, das seit Schuljahresbeginn in Betrieb ist, am Freitagnachmittag eingeweiht.

Von Karin Koteras-Pietsch