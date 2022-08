Von Bomben und Feuertöpfen

Feuerwerksbegehung am Parklichter-Samstag in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Das musiksynchrone Höhenfeuerwerk am Parklichter-Samstag im Kurpark ist eine technische Meisterleistung gewesen. Am frühen Abend bekamen sechs Besucher einen exklusiven Einblick in die Arbeit der Pyro-, Licht- und Tontechniker der Firma Flash Art.

Von Timo Förster