Bad Oeynhausen/Bielefeld

Der Pole, der Zigaretten-Schmuggler in Ostwestfalen-Lippe im großen Stil mit illegalen Glimmstängeln beliefert haben soll, hat vor dem Landgericht Bielefeld ein Teil-Geständnis abgelegt. Jetzt muss die 9. Strafkammer prüfen, was an dem gesagten Wahres dran ist – denn manches klingt etwas merkwürdig.

Von Ulrich Pfaff