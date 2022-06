Tausende strömen am Samstag zur 48. Innenstadtfete in Bad Oeynhausen – Veranstalter mit Verlauf zufrieden

Bad Oeynhausen

Von Rock bis Pop, von Party bis Geselligkeit – die 48. Innenstadtfete hat auch am Samstagabend einiges zu bieten gehabt. Traditionell war sie ein Treffpunkt für Jung und Alt. Mehrere Tausend Besucher flanierten über die Festmeile, trafen sich an den diversen Getränkeständen oder tanzten in der lauen Sommerluft vor einer der verschiedenen Bühnen.

Von Silas Ekelhoff und Malte Samtenschnieder