Was bedeutet der Klimawandel für den Mühlenkreis?

Berichte über Starkregenereignisse, Dürrephasen und Hitzerekorde weltweit dominieren seit Jahren die Nachrichten. Doch was kann global dagegen getan werden? Und wie sieht es im Mühlenkreis aus? Darüber haben der international renommierte Klimaforscher Prof. Stefan Rahmstorf und der heimische Meteorologe Friedrich Föst rund 150 Interessierte in der Wandelhalle informiert.

Der Kreis Minden-Lübbecke ist seit 2019 Teil des Projekts „Evolving Regions“, das der Frage nachgeht, wie sich der Kreis an die Klimafolgen anpassen kann. Neben dem Mühlenkreis nehmen sechs weitere Kreise in Nordrhein-Westfalen und eine Region in den Niederlanden an dem Projekt teil. Nun hat es seinen Abschluss gefunden.