Café „einfach so“ in Bad Oeynhausen öffnet an Heiligabend seine Türen

Bad Oeynhausen

Alleine zu Hause sitzen an den Festtagen? Das muss nicht sein! Das Café „einfach so“ öffnet deshalb an Heiligabend seine Türen und richtet eine besondere Weihnachtsfeier aus für alle, die gerne in Gesellschaft den Feiertag begehen möchten.

Von Kerstin Panhorst