Sammeln für Ribnita: Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich die Moldawienhilfe der evangelischen Kirchengemeinde Bergkirchen nun schon für die Stadt in der Republik Moldau, dem ärmsten Land Europas. Fester Teil der Hilfsaktion sind die Weihnachtspakete, die zum orthodoxen Weihnachtsfest am 6. Januar an fast 6000 Kinder ausgeteilt werden. Für diese Pakete sammelt die Kirchengemeinde wieder Geldspenden.

Von Timo Förster