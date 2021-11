Weihnachtsbeleuchtung im Kurpark zerstört

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwoch in den späten Abendstunden zu der Sachbeschädigung an Teilen der Weihnachtsbeleuchtung im Kurpark. Gegen 23.15 Uhr wurde die Polizei durch den privaten Wachdienst darüber informiert. Die Beleuchtung entlang des Gehwegs zwischen dem "Verkehrshaus Café & Weinstube" und der "Wandelbar" war aus dem Boden gerissen und beschädigt worden.

Da sich zeitgleich einige Jugendliche im Kurpark aufhalten sollten, waren die Beamten mit mehreren Streifenwagen ausgerückt.

Im Zuge des Polizeieinsatzes wurde gegen mehrere Menschen Platzverweise ausgesprochen. Darunter befanden sich zwei 19 und 21 Jahre alte Männer, die sich uneinsichtig und provozierend gegenüber den Einsatzkräften verhielten.

Da das Duo beim Verlassen des Kurparks in Richtung der Herforder Straße immer noch keine Ruhe gab und die Männer noch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes anpöbelten, wurden sie in Polizeigewahrsam genommen. "Hier konnten sie den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen", so die Polizei.

Drei andere Personen, die sich im Bereich des Theaters aufhielten, standen offensichtlich unter Alkoholeinfluss: "Einige geöffnete Spirituosenflaschen samt Becher standen neben ihnen", teilt die Polizei weiter mit. Diese Gruppe gehorchte den ausgesprochenen Platzverweisen aber.

Wer letztlich die Sachbeschädigungen verübte, ist bisher unklar. Den Beamten liegen gegenwärtig keine konkreten Hinweise dafür vor, dass die Beschädigungen von den angetroffenen Personen verursacht wurden.