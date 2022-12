Weihnachtsgeschichten von besinnlich bis satirisch

„Der Wunderstern von dazumal“ heißt das Programm, mit dem am Donnerstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr die Schauspielerin Barbara Auer und der Autor Christian Maintz im Theater im Park in Bad Oeynhausen zu Gast sein werden. Der Titel der Lesung entstammt einem Gedicht von Wilhelm Busch. Die beiden Gäste haben aber auch noch Weihnachtsgedichte und -geschichten vieler weiterer Autoren im Gepäck.

Die Schauspielerin Barbara Auer und der Autor Christian Maintz gastieren am 15. Dezember mit ihrem Programm „Der Wunderstern von dazumal“ im Theater im Park in Bad Oeynhausen.

Barbara Auer und Christian Maintz bilden seit vielen Jahren ein eingespieltes Lese-Duo. Das Spektrum reicht dabei von traditionellen, besinnlichen Versen wie Theodor Storms „Weihnachtslied“ bis hin zu Satirisch-Humoristischem wie Hanns Dieter Hüschs „Feiertage“.

Die Lesung umfasst außerdem Texte von Joseph von Eichendorff, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz, Erich Kästner, Wolfgang Borchert, Astrid Lindgren und nicht zuletzt Christian Maintz selbst.

Barbara Auer ist eine der profiliertesten Film- und Fernsehschauspielerinnen Deutschlands. Sie studierte an der Hamburger Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und spielte unter anderem am Burgtheater Wien, den Hamburger Kammerspielen sowie am St. Pauli-Theater.

Zu den bekanntesten Kino- und TV-Produktionen, in denen sie mitwirkte, zählen „Die innere Sicherheit“, „Nikolaikirche“, „Effi Briest“, „Der Liebeswunsch“ und die Krimi-Reihe „Nachtschicht“. Für ihre schauspielerische Arbeit wurde sie mit dem Deutschen Filmpreis, zwei Grimme-Preisen sowie zweimal mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Mehrfacher Preisträger

Christian Maintz ist Autor, Literatur- und Medienwissenschaftler. Der „Hamburger Experte für Lyrik mit Humor“ (NDR-Kultur) und zweimalige Träger des Wilhelm-Busch-Preises ist langjähriger Duo-Partner von Schauspiel-Größen wie Barbara Auer, Nina Petri oder Gustav Peter Wöhler. Sein von der Kritik hochgelobter Gedichtband „Liebe in Lokalen“ ist 2016 im Verlag Antje Kunstmann erschienen; 2018 veröffentlichte er die Anthologie „Vom Knödel wollen wir singen – Kulinarische Gedichte“.

Die Tickets können online gebucht werden unter staatsbad-oeynhausen.de oder sind in der Tourist-Information, Telefon 05731/1300, geöffnet montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Weitere Informationen finden sich unter www.staatsbad-oeynhausen.de.