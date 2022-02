Am Bahnübergang der Südbahnlinie in Bad Oeynhausen beginnen Ende Februar Bauarbeiten

Bad Oeynhausen

An der Eisenbahnüberführung Steinstraße wird noch gebaut, voraussichtlich bis Frühjahr 2023. Mit der Sanierung der Flutmuldenbrücke soll in diesem Frühjahr begonnen werden. Jetzt droht ein weiteres Nadelöhr für den innerstädtischen Verkehr. Umfassende Bauarbeiten am Bahnübergang der Südbahnlinie an der Detmolder Straße erfolgen von Ende Februar an.

Von Claus Brand