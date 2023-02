Der russische Pianist Alexey Lebedev, in Bad Oeynhausen längst kein Unbekannter mehr, hat am Sonntag in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ mit einem anspruchsvollen Programm romantischer Musik wieder einmal seine Zuhörer bezaubert. Erst nach mehreren Zugaben entließ ihn das Publikum von der Bühne.

