Rohrbrüche bereiten den Stadtwerken Bad Oeynhausen Sorgen

Der vor knapp drei Wochen aufgehobene Trinkwassernotstand im Versorgungsgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen hat den Verbrauchern in Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst, Hille und Teilen von Minden zum wiederholten Mal vor Augen geführt, dass an heißen Sommertagen nicht automatisch ausreichend Trinkwasser zur Verfügung steht, um beliebige, deutlich über das Normale hinausgehende Spitzenverbräuche zu bedienen.

War während der angespannten Trinkwassersituation meist die Rede davon, wie viel Trinkwasser der WBV Am Wiehen wo zukaufen kann, um die Fehlmengen zu ersetzen, oder wie sich die Verbraucher am besten verhalten sollen, um möglichst kein Trinkwasser zu verschwenden, wies Susanne Brants, Geschäftsbereichsleiterin Wasser, in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrats der Stadtwerke Bad Oeynhausen am Montagabend im großen Sitzungssaal des Rathauses I auf ein weiteres essenzielles Problem hin, dass die Trinkwasserversorgungssicherheit im schlimmsten Fall von jetzt auf gleich gefährden kann: Rohrbrüche.