Allgemeinverfügung sorgt für Unsicherheit in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Um zu verhindern, dass die bereits jetzt deutlich zu niedrigen Wasserstände in vielen Gewässern im Mühlenkreis noch weiter sinken, tritt an diesem Samstag eine Allgemeinverfügung in Kraft. Die bis 30. September befristete „Untersagung von erlaubnisfreien Wasserentnahmen aus oberirdischen Gewässern auf dem Gebiet des Kreises Minden-Lübbecke“, hat auch Auswirkungen auf die Stadt Bad Oeynhausen.

Von Malte Samtenschnieder