Wer zuletzt lacht, lacht am besten

Das Ensemble des Ohnsorg-Theaters hat am Donnerstag mit seinem Gastspiel „Das Hörrohr“ in Bad Oeynhausen einen der Klassiker von Karl Bunje auf die Bühne gebracht. In bewährter Ohnsorg-Manier erzählt das Lustspiel von der geplanten Übertölpelung des Altbauern Meiners, dem die durchtriebene Bertha seinen Hof abjagen will.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch