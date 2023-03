Bad Oeynhausen: Einkaufszentrum Werre-Park gut gerüstet für die Zukunft

Am 1. April 2023 feiert der Werre-Park seinen 25. Geburtstag. Dank eines guten Branchenmixes und geringer Leerstände ist das Einkaufszentrum laut Center-Manager Torben Schultz gut aufgestellt.

Seit seinem ersten Arbeitstag im Werre-Park am 15. April 2019 hat Torben Schultz viel erlebt. Gerne erinnert er sich an die Teil-Wiedereröffnung der zuvor umgestalteten Flächen im Oktober 2019 zurück, die von Decathlon, Müller, Jeans Fritz und TKMaxx genutzt werden. „Das haben wir damals mit einem abwechslungsreichen Programm in den Herbstferien gefeiert“, sagt der Center-Manager.