Wie man Autos zerschneidet und Menschen rettet

Feuerwehrleute aus dem Kreis Minden-Lübbecke üben sich in Bad Oeynhausen in technischer Hilfeleistung

Bad Oeynhausen

An insgesamt elf Unterrichtstagen in den Räumlichkeiten der Feuer- und Rettungswache in Bad Oeynhausen lernten 16 Lehrgangsteilnehmer den Einsatz von Gerätschaften zur technischen Hilfeleistung kennen. Am Samstag trafen sie sich an der Hauptwache an der Königsstraße zur Abschlussübung.

Von Silas Ekelhoff