Wie spricht man mit Kindern über Krieg?

Sebastian Plöger, Leiter des Grundschulverbundes Wichern-Lohe in Bad Oeynhausen, schildert seine eigenen Erfahrungen aus dem Unterrichtsalltag

Bad Oeynhausen

Seit drei Wochen dominiert der Fortgang des russischen Angriffskrieges in der Ukraine die Berichterstattung in den Medien. Schilderungen – und vor allem Bilder – von zerbombten Städten oder Menschen auf der Flucht gehen auch an Jungen und Mädchen im Grundschulalter nicht spurlos vorbei.

Von Malte Samtenschnieder