„Wie wird der Mühlenkreis klimarobust?"

Um besser auf Folgen des Klimawandels vorbereitet zu sein, hat der Kreis Minden-Lübbecke gemeinsam mit sieben weiteren Regionen in NRW und den Niederlanden am europäischen Kooperationsprojekt Evolving Regions teilgenommen. Jetzt stellt der Kreis das Konzept vor – mit prominenter Unterstützung: Der international renommierte Klimaforscher Prof. Stefan Rahmstorf und der Meteorologe Friedrich Föst kommen zur Veranstaltung nach Bad Oeynhausen.

Was tun bei Hitze, Dürre, Starkregen? Der Sommer 2022 war abermals ein Sommer der Extreme. Während das Jahr 2021 durch die verheerenden Überflutungen und Starkregenfälle geprägt war, gehört der Sommer 2022 laut Deutschem Wetterdienst zu den vier wärmsten Sommern in Deutschland seit 1881.

Auch im Mühlenkreis sind die Auswirkungen spürbar. Doch wie kann man sich besser gegen den Klimawandel schützen? Um diese Frage geht es am Freitag, 4. November, um 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) in der Wandelhalle, Am Kurpark, in Bad Oeynhausen.

Der Kreis Minden-Lübbecke und die Stadt Bad Oeynhausen laden dann gemeinsam zu der Veranstaltung zum Klimawandel mit Prof. Stefan Rahmstorf vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung ein. Der auch in den Medien viel gefragte Wissenschaftler hat als einer der Leitautoren unter anderem an einem Bericht des Weltklimarats (IPCC) mitgeschrieben. Rahmstorf wird in Bad Oeynhausen einen Vortrag zu den Auswirkungen der globalen Klimakrise halten.

Podiumsdiskussion und Workshops

Welche Folgen der Klimaveränderung wir im Mühlenkreis beobachten, dazu referiert Meteorologe Friedrich Föst aus Lübbecke. Er wird auch an der abschließenden Podiumsdiskussion mit der TU Dortmund und Kreisdirektorin Cornelia Schöder teilnehmen.

Neben den spannenden Vorträgen sind viele Teilnehmende des Projekts Evolving Regions vor Ort. In zahlreichen Workshops hatten sie zuvor Maßnahmen für die Stadt- und Siedlungsgestaltung, die Land- und Forstwirtschaft sowie für Arten und Lebensräume entwickelt. An Thementischen können sich Interessierte über die erarbeiteten Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung informieren.

Wie können sich Regionen und Gemeinden und ihre Bewohner auf die komplexen Herausforderungen des Klimawandels einstellen? Auf den im Projekt erstellten Karten zu Klimafolgen können Besucher sehen, wo es im Kreis eine besondere Hitzeproblematik gibt und welche sozialen Infrastrukturen in diesen Bereichen liegen.

Wie hoch steht das Wasser bei einem Starkregen? Welches Waldgebiet hat mit Dürre zu kämpfen und wie entwickelt sich die Situation in der Zukunft? Ein weiterer Thementisch beschäftigt sich mit der Frage „Was kann jede und jeder Einzelne tun?“ Kreis und Kommune geben zudem Tipps zum klimarobusten Haus und Garten sowie zu Förderungen.