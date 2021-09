Wilmsmeier: »Es hat sich positiver entwickelt, als erhofft«

Seit sieben Monaten ist die A30-Nordumgehung mittlerweile freigegeben. Wie schätzen Sie die aktuelle Verkehrssituation ein?

Achim Wilmsmeier: Es hat sich alles viel positiver entwickelt, als man es sich vorher erhoffen konnte. Der Verkehr ist gänzlich aus der Stadt verschwunden. Das gilt auch für die Stoßzeiten – sei es am Montagmorgen, am Freitagmittag oder auch kürzlich zum Ferienbeginn. Man kann hier deutlich sehen, dass die Entlastung da ist.

Glauben Sie, dass sich das noch einmal erheblich verschiebt, wenn in Kürze gewisse Verkehrsbeziehungen im Löhner Kreuz wieder freigegeben werden? Etwa, wenn das alte Stück Stadtautobahn zwischen dem Zentrum und Gohfeld wieder befahrbar ist?

Wilmsmeier: Ich glaube, das wird sich die Waage halten. Wir werden positive Effekte garantiert im Norden in Eidinghausen bekommen, da man dann vorher von der A30 abfahren kann. Aber es ist ja im Moment auch so, dass noch nicht in allen Navigationsgeräten – und in allen Köpfen – die neuen Verbindungen präsent sind. Ich sehe es immer wieder selbst, dass noch Durchgangsverkehr auf der Ortsdurchfahrt vorhanden ist. Und dass trotz aller Schilder noch Lkw im Gewerbegebiet in Löhne landen. Ich denke, dass wir auf dem Niveau bleiben, auf dem wir jetzt sind, wenn sich das alles etabliert hat, aber dass die Nord-Süd-Verbindung dann noch einfacher wird.

Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Freigabe der neuen B611 zwischen Vlotho-Exter und Löhne-Wittel vor einigen Tagen?

Wilmsmeier: Das wird sich sicherlich auch sehr positiv entwickeln. Insbesondere wenn auf der A30 Unfälle oder Sperrungen sind, oder wenn beispielsweise der Tunnel oder eine Brücke gewartet wird. Man hat jetzt quasi in Ergänzung der Nordumgehung noch eine Südumgehung für diesen Bereich.

Was sind die nächsten Schritte im Hinblick auf den Rückbau der Ortsdurchfahrt?

Wilmsmeier: Der nächste Schritt ist jetzt das Umstufungsverfahren. Das muss ja einvernehmlich vom Land mit allen Beteiligten geregelt werden. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir mit dem Kreis und mit Straßen NRW die vorliegenden Lösungen erzielt haben. Ansonsten wären wir ja vielmehr belastet gewesen als nur mit einem Stück Mindener Straße, nämlich zusätzlich mit Teilen der Dehmer Straße, der Vlothoer Straße und auch der Weserstraße. Die vorliegende Lösung eröffnet uns den direkten Zugriff auf die Mindener Straße. Und damit auch den Zugang zu Fördermitteln. Jeder sieht, dass die Straße dort in keinem guten Zustand ist. Zum Ausgleich dafür wird Geld vom Bund über das Land an die Stadt weitergereicht werden, um dann eine Instandsetzung – oder in diesem Fall eine entsprechende Umgestaltung – zu erreichen.

Wie könnte ein realistischer Zeitplan für den Abschluss des Umstufungsverfahrens und das Planen der nächsten Schritte aussehen?

Wilmsmeier: Das Umstufungsverfahren sollte in diesem Jahr tatsächlich abgeschlossen werden. Die Gespräche über die weitere Planung sollen zumindest in Teilen bereits parallel laufen, um zu prüfen, welche Optionen es gibt. Eine Möglichkeit wird ja die Erweiterung des Bereichs für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) sein, den wir gänzlich über die Mindener Straße ziehen wollen. Das wird in die weiteren Gespräche einfließen.

An dem geplanten Radschnellweg als zentralem Bestanteil der Umgestaltung der Mindener Straße führt aber wohl kein Weg mehr vorbei, oder?

Wilmsmeier: Nein. Es soll auch kein Weg daran vorbeiführen, weil es eine sinnhafte Umgestaltung ist. Wenn man über klimafreundliche Mobilität redet, ist ein Radschnellweg – noch dazu mit einer langen, graden Trassenführung, von der aus man mehrere Bereiche erreichen kann – eine tolle Sache.

Glauben Sie denn, dass man die erforderlichen Absprachen mit der Stadt Löhne zeitnah in den Griff bekommen wird?

Wilmsmeier: Ich denke, es sind nur noch Kleinigkeiten zu klären. Wir sind gemeinschaftlich bereits auf einem guten Weg. Jeder hat zwar seine Sichtweise, aber größere Dissonanzen gibt es nicht. Der Plan mit dem Radschnellweg bis zur Ringstraße zu gehen, ist einvernehmlich unter allen Beteiligten. Jetzt muss nur noch geklärt werden, wie man von dort aus weiter auf die ursprüngliche Trasse kommt. Die Gespräche dazu laufen. Ich glaube, am Ende wird das eine gute Sache.

Das ISEK soll ja nicht nur im Bereich Mindener Straße, sondern auch in Richtung Innenstadt noch einmal verschoben werden. Vor wenigen Tagen, unmittelbar nach der Innenstadtfete, haben die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt der Fußgängerzone begonnen. Glauben Sie, dass wir bei der nächsten Innenstadtfete bereits rund um den Schweinebrunnen wieder feiern können?

Wilmsmeier: Ich denke schon, weil ja genau dort im Moment die Arbeiten beginnen. Der Bauzeitenplan für die gesamte Maßnahme wird im Moment aber noch aufgestellt. Mir ist es wichtig, dass das unter Einbeziehung von Besonderheiten – wie Festivitäten – zwischen Stadt und Baufirma alles genau abgestimmt wird. Und dass es dann frühzeitig kommuniziert wird. Das können wir, wie gesagt, im Moment aber noch nicht, weil die letzten Abstimmungen noch laufen.

Es befinden sich ja noch viele weitere interessante Projekte im ISEK-Gebiet, etwa der im Kurpark geplante Solegarten. Wie ist hier der aktuelle Sachstand – auch im Hinblick auf eine mögliche Förderung im Rahmen der Regionale 2022?

Wilmsmeier: Insgesamt müssen wir dazu drei Hürden überwinden. Die erste Stufe ist das Erreichen des sogenannten C-Status. Das haben wir bereits geschafft. Wir sind jetzt dabei, das Ganze auf den B-Status zu bringen. Das soll auch noch im zweiten Halbjahr 2019 gelingen. Mit wie vielen Projekten wir um eine Förderung konkurrieren, können wir derzeit nicht sagen. Es ist also schwer, die Erfolgsaussichten abzuschätzen. Aber ein Thema aus dem Bereich »Gesundheit« über die Regionale zu legen, ist immer gut. Und das macht uns zuversichtlich im Hinblick auf eine mögliche Förderung.

Das heißt also, dass zum Beispiel bis zur Umsetzung des Solegartens noch einiges an Zeit ins Land gehen wird?

Wilmsmeier: Nicht unbedingt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die ersten Projekte schon vorzeitig gefördert werden. Es gibt ja keinen bestimmten Einsendeschluss, der dazu zwingt, dass man bis 2022 wartet und erst dann schaut, wer eine Förderung erhält. Wenn die entsprechenden Kriterien mit dem A-Status vorliegen, kann die Förderung auch schon vorher vorgenommen werden. Ich denke, dass der A-Status für den Solegarten im nächsten Jahr durchaus erreicht sein könnte und dass wir dann auch Klarheit bezüglich einer Förderung erhalten.

Sie haben im vergangenen Sommer die Idee ins Spiel gebracht, dass das Gradierwerk auf den Inowroclaw-Platz umziehen könnte. Gibt es dazu inzwischen konkretere Pläne?

Wilmsmeier: Im Zusammenhang mit dem Gradierwerk muss aus meiner Sicht zunächst generell geprüft werden, welche möglichen Standorte es für einen Neu- oder Wiederaufbau gibt. Im Hinblick auf den Inowroclaw-Platz müssen zum Beispiel Denkmalschutzfragen geklärt werden. Bei allen Überlegungen ist für mich wichtig, dass das Gradierwerk künftig präsent ist. Es muss als Anlaufpunkt in der Stadt sichtbar und erlebbar sein. Deshalb kommt für mich zum Beispiel auch das Grundstück der alten Kurverwaltung als Alternative weniger in Frage.

Das würde aber bedeuten, dass auch der bisherige Standort ausscheidet?

Wilmsmeier: Den würde ich auch nicht als ersten Wahlstandort sehen.

In der nächsten Woche befasst sich der Betriebsausschuss Staatsbad mit der Frage, ob im Jordansprudel demnächst zumindest zeitweise auch wieder Sole zum Einsatz kommen könnte. Wenn das machbar ist und sich eine Mehrheit findet, wäre das ja unter Umständen eine Maßnahme die sehr zeitnah umzusetzen wäre...

Wilmsmeier: Ja, aber auch da sind noch viele Fragen zu erörtern. Der technische Part ist geklärt. Es ist möglich, den Jordansprudel entsprechend umzurüsten. Die Frage ist nur, in wie weit es auch sinnvoll umgesetzt werden kann. Die jetzige Fontaine mit Werre-Wasser sprudelt in einer bestimmten Höhe und in einer bestimmten Verbreitungsrichtung. Sollte die Fontaine nach einer Umstellung auf Solewasser wesentlich höher sein, muss man beispielsweise schauen, was mit der Vegetation im Umfeld passiert, wenn man dann auch noch Wind aus verschiedenen Richtungen einbezieht. Gleiches gilt für mögliche Solerückstände auf der Kleidung von Besuchern.

Es gab ja auch in der Vergangenheit gute Gründe, es mit Werre-Wasser zu machen...

Wilmsmeier: Genau. Deswegen muss man vor einer Entscheidung alles in die Waagschale legen. Wenn es zu einer Solelösung kommt, kann ich mir sowieso nur einen Teilbetrieb vorstellen. Das heißt, dass der Solebetrieb auch in Zukunft zu bestimmten Zeiten und Anlässen etwas Besonderes wäre.

Was auch immer demnächst kommt – es nützt ja nichts, wenn niemand davon erfährt. Sprich gutes Marketing ist auch wichtig. Welche Veränderungen wird es zu diesem Thema geben?

Wilmsmeier: Als neue Beauftragte für das Stadtmarketing wird Jasmin Hanke Anfang September ihre Arbeit aufnehmen. Es wird ihre wichtige Aufgabe sein, die vielen guten Dinge, die wir bereits haben, tatsächlich auch zu koordinieren. Und sie dann auch der Öffentlichkeit nahezubringen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir nicht wie bisher in verschiedenen Schubladen denken. Wir müssen zu einem ganzheitlichen Ansatz kommen. Hier spielen auch Wirtschaftsförderung und Veranstaltungsmarketing sowie die Zusammenarbeit mit der Initiative Bad Oeynhausen und weiteren Akteuren wie dem GOP, oder der Bali-Therme eine Rolle.

Zum 1. September kommt die neue Beauftragte für das Stadtmarketing, zum 1. Oktober verabschiedet sich der bisherige Staatsbad-Geschäftsführer – so optimal ist das zeitliche Zusammenspiel wohl nicht, oder?

Wilmsmeier: Es gibt nie einen idealen Zeitpunkt für einen Wechsel. Aber die Strukturen für das Weiterlaufen des Alltäglichen bei der Staatsbad GmbH sind geschaffen. Die Parklichter stehen vor der Tür. Die wird Peter Adler als Geschäftsführer auch noch begleiten. Der Weihnachtsmarkt ist geübte Tradition. Und alle anderen Bereiche können ebenfalls übergangsweise über die Struktur der vorhandenen Mitarbeiter abgefangen werden.

Bis wann hoffen Sie, die Stelle des Staatsbad-Geschäftsführers neu zu besetzen?

Wilmsmeier: Nach jetziger Sichtweise gehe ich vom 1. Januar 2020 aus. Für die Zeit von Oktober bis Dezember müssen wir uns für die Geschäftsführung eine Übergangslösung überlegen. Denkbar wäre es, dass ich diesen Part als Bürgermeister übernehme.