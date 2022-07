„Wir kommen gerne wieder“

Animationsprogramm für Kinder und Jugendliche im Sielbad in Bad Oeynhausen

Philipp Berning, Giselle Hische und Kinga Hische geben mit einigen Vereinsmitgliedern von „Manere Sanus“ einen Einblick in die Vereinsarbeit und die dort angebotenen Aktivitäten.

Sommer, Sonne, Sommerferien: perfekte Bedingungen für einen Ausflug ins Freibad. Seit vergangenem Mittwoch gibt es mit dem neuen Sielbad wieder ein solches Ausflugsziel in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Nach der Einweihung am Mittwoch gab es am Wochenende im neuen Bad eine Reihe von Aktivitäten. Dafür hatten die Stadtwerke unter anderem ein Animationsprogramm für Kinder- und Jugendliche organisiert.