Das Duo „Smith & West“ tritt mit „Irgendwie die Beatles – eine Beat-Geschichte“  am 3. Februar in Bad Oeynhausen auf

Sie kennen die Songs der Beatles wahrscheinlich so gut wie kaum eine andere Band. Denn seit Jahrzehnten spielen Michael J. Westphal und Uli Schmid als Duo „Smith & West“ die Hits an ihren ganz persönlichen Beatles-Abenden und lassen dabei die Stationen der eigenen Bühnenkarriere Revue passieren.

Das Duo „Smith & West“ tritt mit „Irgendwie die Beatles – eine Beat-Geschichte“ am Freitag, 3. Februar, in der Wandelhalle im Kurpark auf.

„Irgendwie die Beatles – eine Beat-Geschichte“ heißt das Programm, mit dem sie am Freitag, 3. Februar, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle im Kurpark auftreten.

Auch wenn ihr Bandname klingt wie ein nordamerikanischer Revolver-Hersteller: Die starke Waffe des Duos ist die Musik.

„Smith & West“ erzählen dem Publikum von ihren Anfängen zu Beginn der 1960er Jahre in verschiedenen Hamburger Clubs, wo sie eine aufregende Zeit erleben. Allerdings: Eine Begegnung mit der Liverpooler Band, die damals ebenfalls in Hamburg ihre ersten Schritte zur Weltkarriere macht, ergibt sich nie.

Beide Bands sind eng miteinander verbunden

Und doch sind die beiden Bands enger miteinander verbunden, als man denken mag.

Stück für Stück lüften „Smith & West“ im Laufe des bis zu 30 Songs umfassenden Programms das Geheimnis – von „We Can Work It Out“ und „In My Life“ über „All You Need Is Love“ bis zu „Here Comes The Sun“. Beatles-Fans (aber nicht nur die) dürfen sich auf einen hochmusikalischen und höchst unterhaltsamen Abend freuen.

Der Schauspieler und Musiker Michael J. Westphal und der Komponist und Keyboarder Uli Schmid sind in Bad Oeynhausen keine Unbekannten, begeisterten das Publikum zum Beispiel mit ihrem Heinz-Rühmann-Abend „Jawoll, meine Herrn!“. Westphal trat unter anderem in den Rock-Musicals des Autoren-Duos Heinz Rudolf Kunze/Heiner Lürig auf, außerdem ist er als Sprecher für Radio, Fernsehen, Synchron und Dokumentation tätig.

Uli Schmid arbeitet als freier Musiker, Pianist, Komponist und Initiator eigener Musikkabarett-Formationen und -Programme. Zudem ist er an verschiedenen Theaterbühnen tätig und komponiert und arrangiert Vokal- oder Instrumentalmusik, zum Beispiel für den NDR. Mit seinem langjähriger Kompagnon Michael J. Westphal verbindet ihn nicht zuletzt die große Liebe zu den Beatles.

Tickets sind online erhältlich

Die Tickets können online gebucht werden unter staatsbad-oeynhausen.de oder sind in der Tourist-Information, Telefon 05731/1300, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.